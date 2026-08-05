Горошек не просто варю, а прогреваю в масле: летний салат, который раскрывает сладость — никакого майонеза и жирных соусов не надо

Горошек не просто варю, а прогреваю в масле: летний салат, который раскрывает сладость — никакого майонеза и жирных соусов не надо

Молодой зеленый горошек, хрустящий огурец и сочный редис — в этом салате все кричит о лете. Быстрая заправка на оливковом масле с лимонным соком собирает все воедино, и получается легкое освежающее блюдо, которое идеально подходит к обеду или ужину.

Ингредиенты

Огурец — 300 г, зеленый горошек — 150 г, редис — 120 г, оливковое масло — 3 ст. л., укроп — 2 веточки, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, лимонный сок — по вкусу.

Как готовлю

Сначала прогреваю горошек в столовой ложке оливкового масла на минимальном огне пару минут, постоянно помешивая, — так он раскрывает свою природную сладость и становится ароматным.

Тем временем нарезаю тонкими кружочками огурец и редис, мелко рублю укроп. В салатнике смешиваю остывший горошек с овощами и зеленью, солю и перчу.

Для заправки взбиваю оставшееся масло с лимонным соком, поливаю салат и аккуратно перемешиваю. Подаю сразу, пока все хрустит и радует свежестью.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот салат. Честно скажу — прогревание горошка в сливочном масле меня просто покорило. Он стал каким-то бархатистым, сладковатым, а в сочетании с ледяным хрустом редиса получился настоящий взрыв текстур. Советую подавать сразу, пока масло еще теплое, — контраст температур делает блюдо ресторанным.