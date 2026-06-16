Беру брикет творога и пачку стружки — через 15 минут на столе «Нежные рафаэлки»: рецепт без возни, а съедается за минуту

Беру брикет творога и пачку стружки — через 15 минут на столе «Нежные рафаэлки»: рецепт без возни, а съедается за минуту

Беру брикет творога и пачку кокосовой стружки, добавляю сахарную пудру и ваниль — через 15 минут на столе «Нежные рафаэлки». Никакой духовки, никакого желатина. Просто смешиваю, скатываю шарики и обваливаю в стружке. Получается обалденная вкуснятина: кремовый творог внутри и хрустящая кокосовая корочка снаружи — тают во рту, как настоящие конфеты, но без консервантов и за копейки.

Для приготовления вам понадобится: 400 г мягкого творога (жирностью 5–9%), 100 г сахарной пудры, 1 пакетик ванильного сахара, 100 г кокосовой стружки плюс немного для обсыпки (примерно 50–70 г). Творог протрите через сито или пробейте блендером для нежности. Смешайте с сахарной пудрой и ванильным сахаром, добейтесь однородной пасты. Уберите массу в холодильник на 10 минут — она станет плотнее и легче лепится. Мокрыми руками скатайте небольшие шарики (размером с грецкий орех). Каждый шарик обильно обваляйте в кокосовой стружке. Выложите на тарелку и подавайте сразу или храните в холодильнике. Десерт готовится без выпечки и без возни, а съедается быстрее, чем вы его слепили.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти «Нежные рафаэлки». Даже те, кто не любит творог, просили добавки. Кстати, вместо сахарной пудры можно взять мед или сгущенку — вкус станет еще интереснее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.