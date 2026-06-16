Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 11:00

Беру брикет творога и пачку стружки — через 15 минут на столе «Нежные рафаэлки»: рецепт без возни, а съедается за минуту

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру брикет творога и пачку кокосовой стружки, добавляю сахарную пудру и ваниль — через 15 минут на столе «Нежные рафаэлки». Никакой духовки, никакого желатина. Просто смешиваю, скатываю шарики и обваливаю в стружке. Получается обалденная вкуснятина: кремовый творог внутри и хрустящая кокосовая корочка снаружи — тают во рту, как настоящие конфеты, но без консервантов и за копейки.

Для приготовления вам понадобится: 400 г мягкого творога (жирностью 5–9%), 100 г сахарной пудры, 1 пакетик ванильного сахара, 100 г кокосовой стружки плюс немного для обсыпки (примерно 50–70 г). Творог протрите через сито или пробейте блендером для нежности. Смешайте с сахарной пудрой и ванильным сахаром, добейтесь однородной пасты. Уберите массу в холодильник на 10 минут — она станет плотнее и легче лепится. Мокрыми руками скатайте небольшие шарики (размером с грецкий орех). Каждый шарик обильно обваляйте в кокосовой стружке. Выложите на тарелку и подавайте сразу или храните в холодильнике. Десерт готовится без выпечки и без возни, а съедается быстрее, чем вы его слепили.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти «Нежные рафаэлки». Даже те, кто не любит творог, просили добавки. Кстати, вместо сахарной пудры можно взять мед или сгущенку — вкус станет еще интереснее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Кабачки: польза для фигуры и здоровья! 3 лучших рецепта — от оладий до икры
Семья и жизнь
Кабачки: польза для фигуры и здоровья! 3 лучших рецепта — от оладий до икры
Сохраняем витамины: 3 рецепта клубничного варенья без варки и усилий
Семья и жизнь
Сохраняем витамины: 3 рецепта клубничного варенья без варки и усилий
Смешала творог c мукой и щепоткой ванили — пеку «Ладошки»: рассыпчатое счастье к вечернему чаю
Общество
Смешала творог c мукой и щепоткой ванили — пеку «Ладошки»: рассыпчатое счастье к вечернему чаю
В сезон клубники обязательно на столе эти блинчики: шикарность с творогом к чаю — готовьте сразу двойную порцию
Общество
В сезон клубники обязательно на столе эти блинчики: шикарность с творогом к чаю — готовьте сразу двойную порцию
Готовлю «Ленивую аджику» из кабачков — зимует в кладовке, съедается за неделю: экономный рецепт на 3 банки
Общество
Готовлю «Ленивую аджику» из кабачков — зимует в кладовке, съедается за неделю: экономный рецепт на 3 банки
рецепты
творог
кулинария
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков: официальных каналов общения между Москвой и Киевом нет
Дерматолог назвала смертельную опасность солнечных ожогов
Серийный убийца из Челябинска получил второй пожизненный срок
Путин готовится к саммиту Россия-Асеан в Казани
Стало известно, когда ISU объявит решение по российским спортсменам
Российские военные уничтожили базы хранения и запуска беспилотников ВСУ
Магнитные бури сегодня, 16 июня: что будет завтра, тревога, бессонница
Европейские послы стали оплакивать стейки и каберне после прихода Трампа
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 16 июня: где есть в продаже
Школьный сторож спас учительницу от ученика с мачете
Политолог объяснил, зачем на самом деле Ватикан обманул Россию в 2022 году
Воробьев раскрыл последствия массированного налета дронов на Подмосковье
Появились детали расследования убийства художника Скрепецкого в Польше
Украинским военным разрешили сбивать дроны над жилыми кварталами
ВС России освободили Новый Донбасс
За сутки в Константиновке уничтожено до 100 солдат ВСУ
«Уже не в первый раз»: появились подробности о пропавших в Карелии сестрах
Аналитики раскрыли, сколько знание ИИ прибавляет к зарплате
Ушедший из России автоконцерн объявил повторный отзыв машин спустя семь лет
«Совершал подвиги»: тренер оценил игру вратаря Кабо-Верде против испанцев
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки
Семья и жизнь

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.