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15 июня 2026 в 13:00

Смешиваю йогурт с орехами и зеленью, добавляю огурцы — через 10 минут болгарское чудо: и сытость, и прохлада

Фото: D-NEWS.ru
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Беру натуральный йогурт, свежие огурцы, чеснок и грецкие орехи — и за 15 минут готовлю болгарский таратор, который спасает от жары лучше окрошки. Никакой варки, никакого мяса — просто нарезал, смешал и охладил. Получается обалденная вкуснятина: нежный, густой суп с кислинкой йогурта, хрустящими огурцами, пикантным чесноком и ореховым послевкусием — сытный, но легкий, без чувства тяжести.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл натурального йогурта (без добавок), 3–4 свежих огурца, 2 зубчика чеснока, 30 г грецких орехов, пучок укропа, соль, перец по вкусу, 2 ст. ложки оливкового масла, холодная кипяченая вода (по желанию). Огурцы нарежьте мелкими кубиками. Чеснок измельчите, укроп мелко порубите. В миске смешайте йогурт с огурцами, чесноком и укропом. Добавьте соль и перец. Грецкие орехи разотрите или измельчите ножом, добавьте в суп. Перемешайте. Если таратор слишком густой, разбавьте холодной водой до желаемой консистенции. Перед подачей полейте оливковым маслом. Подавайте охлажденным, посыпав дополнительно зеленью и орехами.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот болгарский таратор. Даже те, кто не любит окрошку, уплетали его за обе щеки. Кстати, вместо укропа можно взять мяту — получится освежающий оттенок. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
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