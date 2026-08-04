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04 августа 2026 в 16:17

Беру кабачки прямо с грядки и варю корсиканский суп — борщ и рядом не стоял: очень ароматный и сытный даже без мяса

Фото: D-NEWS.ru
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Баклажаны в этом супе — главные герои. Они дают нежность, кабачки — легкость, перец — сладость, помидоры — кислинку. Вместе они создают идеальный баланс. Если нет баклажанов, можно заменить на грибы, но с баклажанами — аутентичнее. Попробуйте — и вы почувствуете себя на Корсике.

Что понадобится

1 крупный баклажан, 1–2 молодых кабачка, 1 сладкий болгарский перец (красный), 2–3 спелых помидора (или 400 г в собственном соку), 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 л овощного или куриного бульона, 2 ст. л. оливкового масла, соль, черный перец, сушеные травы (тимьян, орегано) по вкусу, свежий базилик для подачи.

Как я готовлю

Лук и чеснок мелко рублю. Баклажан, кабачки и перец нарезаю крупными кубиками. Помидоры бланширую, снимаю кожуру, нарезаю (или использую консервированные).

В кастрюле с толстым дном разогреваю оливковое масло. Обжариваю лук до прозрачности, добавляю чеснок. Добавляю баклажаны, кабачки, перец. Жарю на среднем огне 5–7 минут, помешивая, до мягкости.

Вливаю бульон, добавляю помидоры, травы, соль, перец. Довожу до кипения, убавляю огонь. Варю под крышкой 15–20 минут. Подаю горячим, украсив свежим базиликом и каплей оливкового масла.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я думал, что суп будет жидким и пресным. Но обжарка овощей и тимьян сделали свое дело. Баклажаны стали мягкими, кабачки — нежными, бульон — насыщенным. Советую не жалеть трав и оливкового масла. Если любите острее, добавьте щепотку красного перца. Подавал с хрустящим багетом — отлично. Гости просили добавки.

Проверено редакцией
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