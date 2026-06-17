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17 июня 2026 в 16:46

Корейский панчан за 15 минут — готовлю из обычных чесночных стрелок топовую закуску из Азии

Фото: D-NEWS.ru
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Обычно корейские салаты надо настаивать часами. А эти стрелки готовы сразу — кинул в миску, перемешал, и можно есть.

Ингредиенты

Чесночные стрелки — 300 г, лук репчатый — 1 шт., масло растительное — 3 ст. л., соус соевый — 2 ст. л., сахар-песок — 1 ч. л., корейский острый перец кочукару в хлопьях — 0.5 ч. л., паприка сладкая молотая — 0.5 ч. л., кориандр молотый — 1 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала промываю стрелки, отламываю концы с бутонами и грубые места у основания — ломаются легко, где уже нежные. Там же, пока кипячу воду, режу стрелки кусочками по 3-4 см и бланширую 4-5 минут в подсоленной воде, чтобы обмякли, но хрустели. Тем временем лук режу перьями и пассерую на сковороде с маслом до золотистого цвета, минут 5.

Дальше самое вкусное: стрелки ссыпаю в миску, сыплю кочукару, паприку, кориандр, черный перец, сахар, лью соевый соус и перемешиваю. Сверху вываливаю горячий лук вместе с маслом, снова мешаю — и все, закуска готова. Можно жрать сразу, даже в холодильник ставить не надо.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

По текстуре стрелки напоминают маринованные грибы, но с остротой перца и ароматом кунжута. Совет: не жалейте уксуса, именно он делает их нереально сочными.

Проверено редакцией
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