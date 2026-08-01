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01 августа 2026 в 11:32

Когда сезон кабачков в разгаре, делаю котлетки в шубке. Сочные и аппетитные — улетают прямо с противня

Фото: D-NEWS.ru
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Смешиваю куриный фарш, твердый сыр и натираю кабачок — и уже через полчаса на столе румяные котлеты в нежнейшей овощной шубке. Кабачковый кляр получается легким, воздушным, с тонкой сырной корочкой, а внутри — сочное и ароматное мясо.

Ингредиенты

Кабачок — 680 г, куриное филе — 1 шт., лук — 0.5 шт., чеснок — 1 зубчик, сыр твердый — 50 г, яйцо — 2 шт., мука — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., перец черный молотый — 1 ч. л., паприка — 2 ч. л., сушеный чеснок — 1 ч. л., масло растительное — 50 мл, петрушка свежая — по вкусу, помидоры — 2 шт., сметана — 100 г, майонез — 60 г, укроп — 0.5 пучка, соевый соус — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала прокручиваю куриное филе, лук и чеснок через мясорубку, добавляю соль, перец и вымешиваю фарш до однородности. Тем временем натираю кабачок на крупной терке, отжимаю лишнюю жидкость и смешиваю с яйцами, мукой, тертым сыром, специями и рубленой петрушкой — получается густой овощной кляр. Влажными руками формирую из фарша котлеты, каждую обмакиваю в кабачковую массу и выкладываю на смазанный маслом противень. Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 15–18 минут, пока корочка не станет золотистой и хрустящей. Подаю с соусом из сметаны, майонеза, соевого соуса, рубленого укропа и тонко нарезанных помидоров — свежо, сочно и очень аппетитно.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Сначала боялся, что кляр развалится при переворачивании, но все схватилось намертво и пропеклось равномерно. Вкус получился сливочным за счет сыра, а кабачок добавил свежести и легкой сладости. Подаю теперь с йогуртовым соусом и зеленью — сочетание бомбическое.

Проверено редакцией
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