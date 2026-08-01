Духовка все сделает сама: запеканка «Летняя поляна» — такой ужин съедают до последней крошки

Духовка все сделает сама: запеканка «Летняя поляна» — такой ужин съедают до последней крошки

Беру картофель, куриное филе, шампиньоны и сливки — и за час получаю ароматную запеканку, которая объединяет в себе и основное блюдо, и гарнир. Слои пропитываются сливочным соусом, сыр запекается до золотистой корочки, а грибы отдают весь свой лесной аромат картофелю.

Ингредиенты

Картофель — 200 г, соль — 1/8 ч. л., сливочное масло — 1 ст. л., мука — 1/8 ч. л., острый перец — 1 шт., молотый перец/соль — по вкусу, грибы — 40 г, сливки — 125 мл.

Как готовлю

Сначала нарезаю картофель тонкими ломтиками и отвариваю до полуготовности, грибы шинкую пластинами и слегка обжариваю на сухой сковороде, чтобы выпарить лишнюю влагу. Тем временем готовлю соус: в сотейнике растапливаю сливочное масло, вмешиваю муку, вливаю сливки и довожу до загустения, добавив соль и острый перец.

В форму выкладываю слоями картофель, грибы, заливаю сливочным соусом, сверху посыпаю тертым пармезаном. Отправляю в разогретую духовку и запекаю до золотистой корочки — аромат на всю кухню, а вкус такой, что добавки просят сразу.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Сырная корочка сверху зарумянилась так аппетитно, что домашние прибежали на запах еще до таймера духовки. Советую доставать запеканку и дать ей постоять минут семь — тогда слои схватятся и не развалятся при нарезке.