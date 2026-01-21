Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 16:06

Екатерина Волкова сделала ультрамодную стрижку и показала результат

Актриса Екатерина Волкова показала себя с трендовой короткой стрижкой

Екатерина Волкова Екатерина Волкова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Актриса Екатерина Волкова сделала стрижку маллет на «французский манер». Артистка опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, в котором обсудила с парикмахером новый образ и показала результат: короткие кудрявые волосы. Она попросила своего мастера сделать что-то трендовое и обязательно с челкой.

Вы в тренде? Я — да, — написала звезда.

У Волковой было классическое каре, но актриса выбрала короткий маллет с выраженной текстурой. Парикмахер подчеркнул, что новая стрижка построена на ее естественных кудрях и раскрывает природный объем и фактуру волос, делая образ живее и динамичнее.

Прикольно, да? Почему мы раньше так не стриглись? Мы что-то ушли в классику, а теперь сделали такую ультрасовременную стрижку, — сказал он.

Подписчики отреагировали на стрижку Волковой по-разному. Одни восхитились обновленным стилем и писали, что стрижка делает ее моложе. Другие, напротив, отметили, что предыдущий образ был удачнее. Нашлись и те, кто счел прическу неудачной, сравнивая актрису с «тетей Мотей» и утверждая, что она визуально прибавила ей возраст.

Ранее модель Полина Диброва поздравила подписчиков с Крещением с отдыха на Мальдивах. Модель опубликовала видео, на котором она в золотистом бикини со змеиным принтом гуляет по пляжу. Подписчики упрекнули ее в «постоянных полуобнаженных» фото в соцсетях.

Телеведущая Лера Кудрявцева до этого продемонстрировала фанатам радикальную смену имиджа и предстала перед ними с короткой стрижкой, но эксперимент не поддержал бывший возлюбленный звезды, певец Сергей Лазарев. При помощи искусственного интеллекта ведущая «примерила» на себя короткую мужскую стрижку и веснушки.

Екатерина Волкова
стрижки
шоу-бизнес
актрисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кто в лес, кто по дрова»: Володин о системе тарифообразования в сфере ЖКХ
Трамп заявил, что рад выступать перед большим количеством друзей и врагов
Трамп объяснил, зачем США вводят пошлины против других стран
Названа сумма, которую можно получить за разбитое при уборке снега авто
Полковник оценил перспективу взятия Сум российской армией
Огромный сугроб «угнал» машину у россиянина
HR-эксперт рассказала, в какие месяцы лучше искать работу
Трамп не узнал Европу
«Лет через 20»: в Минтрансе спрогнозировали, во что превратятся автомобили
Москалькова высказалась о перспективах обменов пленными между РФ и Украиной
Врач дала советы, как эффективно повысить уровень железа в организме
Раскрыто, что связывало задержанного на Гоа маньяка-аниматора с жертвами
Женщина проткнула соседа-зоофила ножом из-за таксы
Стало известно, что грозит организаторам фиктивных браков с военными
Федору Емельяненко присвоили звание заслуженного тренера России по самбо
Экс-супругов задержали за браки с участниками СВО ради денег
Биолог ответила, можно ли добавлять прокисшее молоко в блины
Владельца «Читай-города» заподозрили в пропаганде нетрадиционных отношений
Венгрия обвинила Киев в грубом вмешательстве во внутренние дела
«Замахнулся на господство»: военкор оценил идею Совета мира Трампа
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.