Екатерина Волкова сделала ультрамодную стрижку и показала результат

Актриса Екатерина Волкова сделала стрижку маллет на «французский манер». Артистка опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, в котором обсудила с парикмахером новый образ и показала результат: короткие кудрявые волосы. Она попросила своего мастера сделать что-то трендовое и обязательно с челкой.

Вы в тренде? Я — да, — написала звезда.

У Волковой было классическое каре, но актриса выбрала короткий маллет с выраженной текстурой. Парикмахер подчеркнул, что новая стрижка построена на ее естественных кудрях и раскрывает природный объем и фактуру волос, делая образ живее и динамичнее.

Прикольно, да? Почему мы раньше так не стриглись? Мы что-то ушли в классику, а теперь сделали такую ультрасовременную стрижку, — сказал он.

Подписчики отреагировали на стрижку Волковой по-разному. Одни восхитились обновленным стилем и писали, что стрижка делает ее моложе. Другие, напротив, отметили, что предыдущий образ был удачнее. Нашлись и те, кто счел прическу неудачной, сравнивая актрису с «тетей Мотей» и утверждая, что она визуально прибавила ей возраст.

Ранее модель Полина Диброва поздравила подписчиков с Крещением с отдыха на Мальдивах. Модель опубликовала видео, на котором она в золотистом бикини со змеиным принтом гуляет по пляжу. Подписчики упрекнули ее в «постоянных полуобнаженных» фото в соцсетях.

Телеведущая Лера Кудрявцева до этого продемонстрировала фанатам радикальную смену имиджа и предстала перед ними с короткой стрижкой, но эксперимент не поддержал бывший возлюбленный звезды, певец Сергей Лазарев. При помощи искусственного интеллекта ведущая «примерила» на себя короткую мужскую стрижку и веснушки.