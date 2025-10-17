Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 10:15

Просто смешать и запечь: готовим сливочную запеканку из риса с индейкой — некалорийно и очень вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Просто смешать и запечь: готовим сливочную запеканку из риса с индейкой — некалорийно и очень вкусно. Тающее во рту мясо, ароматный рис и золотистая сырная корочка создают восхитительную гармонию. Идеальное блюдо для полезного ужина — питательно, вкусно и готовится практически без вашего участия.

Ингредиенты

  • Филе индейки — 180 г
  • Рис длиннозерный — 70 г
  • Сметана — 60 г
  • Сыр — 50 г
  • Вода кипяченая — 60 мл
  • Крахмал кукурузный — 5 г
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Чеснок сушеный — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Рис отварите до полуготовности, индейку нарежьте мелкими кубиками. Смешайте мясо с рисом и выложите в форму для запекания. Для соуса соедините сметану, крахмал, специи и кипяток, тщательно перемешайте.
  2. Залейте рисово-мясную смесь соусом, сверху посыпьте тертым сыром. Запекайте 20–25 минут при 180 °C до румяной сырной корочки. Дайте запеканке немного остыть перед подачей.

Ранее мы готовили вкусную запеканку из курицы, картошки и грибов. Готовьте сразу двойную порцию.

