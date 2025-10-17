Просто смешать и запечь: готовим сливочную запеканку из риса с индейкой — некалорийно и очень вкусно

Просто смешать и запечь: готовим сливочную запеканку из риса с индейкой — некалорийно и очень вкусно. Тающее во рту мясо, ароматный рис и золотистая сырная корочка создают восхитительную гармонию. Идеальное блюдо для полезного ужина — питательно, вкусно и готовится практически без вашего участия.

Ингредиенты

Филе индейки — 180 г

Рис длиннозерный — 70 г

Сметана — 60 г

Сыр — 50 г

Вода кипяченая — 60 мл

Крахмал кукурузный — 5 г

Паприка — 1 ч. л.

Чеснок сушеный — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Рис отварите до полуготовности, индейку нарежьте мелкими кубиками. Смешайте мясо с рисом и выложите в форму для запекания. Для соуса соедините сметану, крахмал, специи и кипяток, тщательно перемешайте. Залейте рисово-мясную смесь соусом, сверху посыпьте тертым сыром. Запекайте 20–25 минут при 180 °C до румяной сырной корочки. Дайте запеканке немного остыть перед подачей.

