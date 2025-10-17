Просто смешать и запечь: готовим сливочную запеканку из риса с индейкой — некалорийно и очень вкусно. Тающее во рту мясо, ароматный рис и золотистая сырная корочка создают восхитительную гармонию. Идеальное блюдо для полезного ужина — питательно, вкусно и готовится практически без вашего участия.
Ингредиенты
- Филе индейки — 180 г
- Рис длиннозерный — 70 г
- Сметана — 60 г
- Сыр — 50 г
- Вода кипяченая — 60 мл
- Крахмал кукурузный — 5 г
- Паприка — 1 ч. л.
- Чеснок сушеный — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Рис отварите до полуготовности, индейку нарежьте мелкими кубиками. Смешайте мясо с рисом и выложите в форму для запекания. Для соуса соедините сметану, крахмал, специи и кипяток, тщательно перемешайте.
- Залейте рисово-мясную смесь соусом, сверху посыпьте тертым сыром. Запекайте 20–25 минут при 180 °C до румяной сырной корочки. Дайте запеканке немного остыть перед подачей.
