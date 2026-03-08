В США раскрыли, что иранские корабли вывозят из Китая на самом деле

Иранские суда «Шабдис» и «Барзин» покидают китайский порт Гаолан с грузом химикатов, необходимых для ракетной программы Тегерана, сообщает The Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки и экспертные данные. По информации издания, в порту Чжухая производится погрузка перхлората натрия — ключевого компонента твердого ракетного топлива, крайне необходимого Ирану.

Суда «Шабдис» и «Барзин», способные перевозить до 6500 и 14500 20-футовых контейнеров соответственно, пришвартовались в порту Гаолан в Чжухае, городе на юго-восточном побережье Китая. Эксперты сообщили, что Гаолан является портом погрузки химических веществ, включая перхлорат натрия, ключевой прекурсор твердого ракетного топлива, который крайне необходим Ирану для его ракетной программы, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны Саудовской Аравии сообщили о перехвате двух иранских баллистических ракет в воздушном пространстве королевства. Они, по данным ведомства, направлялись к авиабазе имени принца Султана.

Кроме того, стало известно, что за первую неделю военной операции против Ирана Соединенные Штаты израсходовали около $6 млрд (475 млрд рублей), из которых $4 млрд (317 млрд рублей) пришлись на боеприпасы для перехвата иранских ракет. Пентагон уже представил эти цифры конгрессу, и законодатели ожидают скорого запроса от администрации на дополнительное финансирование.