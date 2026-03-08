Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 20:16

В США раскрыли, что иранские корабли вывозят из Китая на самом деле

WP: Иран вывозит из Китая химикаты для ракет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иранские суда «Шабдис» и «Барзин» покидают китайский порт Гаолан с грузом химикатов, необходимых для ракетной программы Тегерана, сообщает The Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки и экспертные данные. По информации издания, в порту Чжухая производится погрузка перхлората натрия — ключевого компонента твердого ракетного топлива, крайне необходимого Ирану.

Суда «Шабдис» и «Барзин», способные перевозить до 6500 и 14500 20-футовых контейнеров соответственно, пришвартовались в порту Гаолан в Чжухае, городе на юго-восточном побережье Китая. Эксперты сообщили, что Гаолан является портом погрузки химических веществ, включая перхлорат натрия, ключевой прекурсор твердого ракетного топлива, который крайне необходим Ирану для его ракетной программы, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны Саудовской Аравии сообщили о перехвате двух иранских баллистических ракет в воздушном пространстве королевства. Они, по данным ведомства, направлялись к авиабазе имени принца Султана.

Кроме того, стало известно, что за первую неделю военной операции против Ирана Соединенные Штаты израсходовали около $6 млрд (475 млрд рублей), из которых $4 млрд (317 млрд рублей) пришлись на боеприпасы для перехвата иранских ракет. Пентагон уже представил эти цифры конгрессу, и законодатели ожидают скорого запроса от администрации на дополнительное финансирование.

Иран
Китай
корабли
ракеты
химикаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЦСКА потерпел неожиданное поражение
Захарова «прошлась» по Зеленскому и однополым парам на 8 Марта
Силы ПВО сбили еще три дрона ВСУ на подлете к Москве
Нижегородский цветочный загладил вину перед ребенком роскошными букетами
«Увидите в ближайшие дни»: в США раскрыли свои ожидания по Ближнему Востоку
Подмосковный аэропорт временно закрыл небо
На Западе забили тревогу из-за энергетического коллапса Европы
Средства ПВО уничтожили несколько десятков дронов ВСУ над Россией
В Иране назвали фамилию нового лидера страны
Подавший сигнал тревоги самолет Azur Air приземлился в Мьянме
Река под Волчанском забрала жизни тысячи бойцов ВСУ
Названа возможная причина проблем у авиарейса из Тюмени
В США раскрыли, на какую сумму получили золота от Венесуэлы
Названо число эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян
В Швеции арестовали члена экипажа сухогруза с россиянами
«Прагматичная мера»: министр из США высказался о санкциях против России
Вылетевший из Тюмени самолет подал сигнал тревоги
Казахстанские спасатели эффектно взорвали лед на реке и взволновали США
Появилась первая официальная информация о погибших военных ЦАХАЛ
Военблогер раскрыл детали удачной операции в Краматорске
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.