Сырость в квартире — не приговор: простые способы вернуть дому свежесть и уют

Повышенная влажность — настоящая беда для жилья: портит отделку, вредит вещам и даже здоровью. Но не спешите отчаиваться! С сыростью можно справиться, если понять ее причины и действовать системно. Главное — не просто маскировать проблему, а устранять ее источник.

Часто влага проникает извне: через трещины в стенах, протечки кровли или сырой подвал. Но нередко мы сами создаем избыточную влажность — сушим белье в комнате, готовим без вытяжки или разводим слишком много растений. Чтобы навести порядок, начните с вентиляции: регулярно проветривайте помещения и проверьте работу вытяжек, особенно в ванной и на кухне. При готовке всегда закрывайте кастрюли крышками и включайте вытяжку. Белье лучше сушить в специально отведенных местах с хорошей циркуляцией воздуха.

Помогут и маленькие хитрости: после уборки тщательно вытирайте поверхности, а в шкафах разместите емкости с солью или сахаром — они впитают лишнюю влагу. Если воздух все равно кажется тяжелым, попробуйте осушитель или кондиционер в режиме осушения. И помните: только комплексный подход — устранение причин плюс поддержание здорового микроклимата — избавит вас от сырости надолго.

