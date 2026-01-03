Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 14:47

Сырость в квартире — не приговор: простые способы вернуть дому свежесть и уют

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Повышенная влажность — настоящая беда для жилья: портит отделку, вредит вещам и даже здоровью. Но не спешите отчаиваться! С сыростью можно справиться, если понять ее причины и действовать системно. Главное — не просто маскировать проблему, а устранять ее источник.

Часто влага проникает извне: через трещины в стенах, протечки кровли или сырой подвал. Но нередко мы сами создаем избыточную влажность — сушим белье в комнате, готовим без вытяжки или разводим слишком много растений. Чтобы навести порядок, начните с вентиляции: регулярно проветривайте помещения и проверьте работу вытяжек, особенно в ванной и на кухне. При готовке всегда закрывайте кастрюли крышками и включайте вытяжку. Белье лучше сушить в специально отведенных местах с хорошей циркуляцией воздуха.

Помогут и маленькие хитрости: после уборки тщательно вытирайте поверхности, а в шкафах разместите емкости с солью или сахаром — они впитают лишнюю влагу. Если воздух все равно кажется тяжелым, попробуйте осушитель или кондиционер в режиме осушения. И помните: только комплексный подход — устранение причин плюс поддержание здорового микроклимата — избавит вас от сырости надолго.

Ранее сообщалось, что жесткая вода оставляет белые пятна и твердый налет на смесителях и насадках душа, портя их внешний вид и ухудшая напор воды. Многие покупают дорогие химические средства, хотя простые продукты с вашей кухни справляются не хуже и стоят копейки. Несколько проверенных методов помогут вернуть душевой лейке чистоту и блеск без лишних затрат.

