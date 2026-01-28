Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 08:45

Нарезаю багет, заливаю сливками с яйцом и сыром — и на плиту. Вкуснейший хлебный пудинг в сковороде готов

Фото: D-NEWS.ru
Нарезаю багет, заливаю сливками с яйцом и сыром — и на плиту. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного завтрака или быстрого ужина из остатков хлеба.

Получается обалденная вкуснятина: пропитанные нежным сливочно-яичным кремом кусочки багета с тягучими нитями сыра внутри и хрустящей золотистой корочкой по краям.

Для приготовления вам понадобится: 250 г багета (можно черствого), 3 яйца, 200 мл сливок (10–20%), 100 г тертого сыра (чеддер/гауда), соль, перец, щепотка мускатного ореха, сливочное масло. Багет нарежьте кубиками. В миске взбейте яйца со сливками, солью, перцем, мускатным орехом и половиной сыра. В сковороде растопите масло, выложите хлеб и слегка обжарьте до золотистости. Равномерно распределите хлеб, залейте яичной смесью, посыпьте оставшимся сыром. Готовьте под крышкой на очень медленном огне 12–15 минут до застывания. Для румяной корочки поставьте на 3–5 минут в духовку, разогретую до 200 °C.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
рецепты
пудинги
завтраки
гренки
Мария Левицкая
М. Левицкая
