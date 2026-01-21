Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 10:33

Превращаю чернослив и молоко в изысканный десерт — готовлю пудинг «Фар Бретон» по классическому рецепту

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Несмотря на изысканный вкус и благородное происхождение, «Фар Бретон» готовится невероятно просто. Все ингредиенты просто смешиваются в одной миске, а дальше за них работает духовка.

Беру 150 г чернослива без косточек. Форму для выпекания смазываю 30 г сливочного масла и равномерно выкладываю на дно чернослив. 4 яйца взбиваю с 100 г сахара и щепоткой соли до легкой пены. Просеиваю 85 г муки, аккуратно вмешиваю в яичную смесь. Постепенно вливаю 600 мл молока, постоянно помешивая, до получения однородного жидкого теста. Переливаю тесто в форму с черносливом.

Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке на водяной бане 45–50 минут до золотистой корочки и загустения. Даю десерту полностью остыть в выключенной духовке, затем убираю в холодильник на несколько часов перед подачей.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Марокканские блины — сюрприз для гостей: пышные, ароматные и совсем не как обычные!
Общество
Марокканские блины — сюрприз для гостей: пышные, ароматные и совсем не как обычные!
Борьба за здоровье: как помочь ребенку похудеть без стресса и запретов
Общество
Борьба за здоровье: как помочь ребенку похудеть без стресса и запретов
Если хотите удивить гостей домашними сладостями — этот зефир точно произведет фурор
Общество
Если хотите удивить гостей домашними сладостями — этот зефир точно произведет фурор
Тонкие коржи и крем до небес! Мой творожный наполеон с сырным кремом — гениально и просто
Общество
Тонкие коржи и крем до небес! Мой творожный наполеон с сырным кремом — гениально и просто
Смузи из переспелых бананов: идеальный способ не выбрасывать фрукты
Семья и жизнь
Смузи из переспелых бананов: идеальный способ не выбрасывать фрукты
еда
десерты
рецепты
пудинги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нападения акул на людей посчитали неизбежным, речь идет об одном курорте
Генерал ответил, что поможет России полностью освободить Донбасс
Еще двух российских лыжников пригласили на Олимпийские игры-2026
В Минфине США сравнили Европу с болотом
Психолог раскрыла скрытую опасность дефицита объятий
Зюганов посетил Мавзолей и почтил память Владимира Ленина
Власти поддержали усиление защиты от кибермошенничества
«Я не знаю. Подумайте сами»: Трамп о попытках остановить конфликт на Украине
«Я туплю»: Олеся Иванченко сочла, что Батрутдинов обидел Бузову
Бизнесу рассказали, как обезопаситься от киберугроз
Королевская семья Британии: новости, за какое место Гарри потрогал Меган
Украинский депутат воспользовался советом главы МВФ «рычать как лев»
Кличко ответил на критику Зеленского
Премьера спектакля «Капитанская дочка» состоится в Москве
Долина обошла других артистов по числу поисковых запросов в «Яндексе»
Неадекват совершил «химическую» месть семье с малышом после визита полиции
SHOT: силовики нагрянули в офис и.о. главы Сергиева Посада
Лихачев рассказал, в каких российских проектах заинтересованы за рубежом
«Трудный выбор»: Дмитриев высказался о положении «вассалов» США
«Уговаривать не стала»: Буланова об уходе «энергосберегающей» подтанцовки
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.