Превращаю чернослив и молоко в изысканный десерт — готовлю пудинг «Фар Бретон» по классическому рецепту

Несмотря на изысканный вкус и благородное происхождение, «Фар Бретон» готовится невероятно просто. Все ингредиенты просто смешиваются в одной миске, а дальше за них работает духовка.

Беру 150 г чернослива без косточек. Форму для выпекания смазываю 30 г сливочного масла и равномерно выкладываю на дно чернослив. 4 яйца взбиваю с 100 г сахара и щепоткой соли до легкой пены. Просеиваю 85 г муки, аккуратно вмешиваю в яичную смесь. Постепенно вливаю 600 мл молока, постоянно помешивая, до получения однородного жидкого теста. Переливаю тесто в форму с черносливом.

Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке на водяной бане 45–50 минут до золотистой корочки и загустения. Даю десерту полностью остыть в выключенной духовке, затем убираю в холодильник на несколько часов перед подачей.

