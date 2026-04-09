Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 14:37

В Верховном суде раскрыли антироссийскую сущность «Мемориала»

Верховный суд заявил, что деятельность «Мемориала» носит антироссийский характер

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Деятельность движения «Мемориал» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) носит антироссийский характер, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Верховного суда России. Отмечается, что его участники совершали экстремистские преступления, шесть человек стали фигурантами уголовных дел, включая дискредитацию российской армии.

Под воздействием деструктивной идеологии, на которой базируется деятельность организации, ее участники совершают экстремистские преступления, — сказано в сообщении.

Ранее Верховный суд России удовлетворил заявление о признании «Мемориала» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. Отмечается, что решение подлежит немедленному исполнению.

До этого в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга попала ассоциация «За свободную Россию». В 2023 году Генпрокуратура РФ признала эту организацию нежелательной. По версии ведомства, она в том числе агитировала россиян вступать в добровольческие батальоны ВСУ.

Общество
Верховный суд
Россия
экстремисты
экстремизм
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Семья и жизнь

Шоу-бизнес

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.