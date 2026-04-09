В Верховном суде раскрыли антироссийскую сущность «Мемориала»

Деятельность движения «Мемориал» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) носит антироссийский характер, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Верховного суда России. Отмечается, что его участники совершали экстремистские преступления, шесть человек стали фигурантами уголовных дел, включая дискредитацию российской армии.

Под воздействием деструктивной идеологии, на которой базируется деятельность организации, ее участники совершают экстремистские преступления, — сказано в сообщении.

Ранее Верховный суд России удовлетворил заявление о признании «Мемориала» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. Отмечается, что решение подлежит немедленному исполнению.

До этого в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга попала ассоциация «За свободную Россию». В 2023 году Генпрокуратура РФ признала эту организацию нежелательной. По версии ведомства, она в том числе агитировала россиян вступать в добровольческие батальоны ВСУ.