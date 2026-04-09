Верховный суд России признал движение «Мемориал» экстремистским

Верховный суд России удовлетворил заявление о признании международного общественного движения «Мемориал» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда. Решение подлежит немедленному исполнению.

Верховный суд России постановил: заявление о признании международного общественного движения «Мемориал» экстремистской организацией — удовлетворить, запретить его деятельность на территории Российской Федерации, — огласил постановление судья.