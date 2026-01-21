«Отменяем»: Жога о статусе «оплота либерализма» у Екатеринбурга

Свердловская область — это патриотически настроенный регион, поэтому нельзя называть Екатеринбург «оплотом либерализма», заявил полпред президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. По его словам, которые передает РБК, этот статус нужно «однозначно отменить».

Судить по <...> людям, которые придерживаются таких [оппозиционных] взглядов, и сравнивать их с миллионным населением Свердловской области нельзя. Я с уверенностью скажу, что это патриотически настроенный регион. Отменяем однозначно этот статус [либеральной столицы], — подчеркнул Жога.

Он напомнил, что даже журналист Владимир Соловьев изменил свое мнение о городе. Телеведущий называл Екатеринбург «центром мерзотной либероты», но позже отметил, что испытывает гордость за уральцев — за их участие в спецоперации, производство военной техники и волонтерство.

Ранее Жога принял решение о кардинальной перестройке работы екатеринбургского Ельцин Центра, исключив из его программы мероприятия, которые, по его мнению, противоречат государственной политике. Для этого полпред наладил оперативное взаимодействие с профильными структурами.