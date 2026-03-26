26 марта 2026 в 01:07

Жена Трампа прошествовала на саммит в Белом доме рука об руку с ИИ-роботом

Мелания Трамп прибыла в Белый дом в сопровождении человекоподобного робота

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Первая леди США Мелания Трамп прибыла на саммит глобальной коалиции «Содействуем будущему вместе» в сопровождении человекоподобного робота, видео с мероприятия публикует The Independent. Оказавшись в зале, искусственный интеллект обратился к присутствующим со словами благодарности.

Благодарю первую леди Меланию Трамп за приглашение в Белый дом, — сказал робот, развернувшись лицом к залу.

На кадрах, попавших в распоряжение издания, можно увидеть, что Мелания Трамп проходит по красной дорожке Белого дома вместе с роботом по имени Figure Three. Появление ИИ-ассистента стало логичным продолжением инициатив первой леди.

В прошлом году она запустила национальный конкурс по искусственному интеллекту, призванный мотивировать студентов и преподавателей использовать новые технологии для решения актуальных проблем. Конкурс был организован во исполнение указа президента Дональда Трампа, направленного на развитие образования в сфере ИИ среди американской молодежи. Сама Мелания тогда заявила, что Вашингтон готов вновь занять лидирующие позиции — на этот раз в эпоху искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что жена президента Украины Владимира Зеленского Елена оскорбила супругу Дональда Трампа. Инцидент на мероприятии в Вашингтоне, где избранница украинского лидера обратилась к пустому креслу первой леди США, может иметь серьезные последствия для отношений Киева с Белым домом.

