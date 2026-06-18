Лаос выразил заинтересованность в подключении к проекту магистрального газопровода «Сила Сибири — 2», что позволит республике снизить логистические издержки, заявил президент Национальной торгово-промышленной палаты страны Удет Суванавонг на полях саммита Россия — АСЕАН. Глава ТПП подчеркнул, что участие в проекте открывает перед Лаосом дополнительные экономические перспективы, передает ТАСС.

Если мы построим трубопровод, мы снизим стоимость поставок и логистики, что будет очень полезно для нашей страны, — сказал Суванавонга.

Ранее сообщалось, что РФ приветствует растущий интерес Лаоса к интеграционным объединениям с участием Москвы. Получение страной статуса партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества открывает новые возможности для взаимодействия.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Шанхайская организация сотрудничества благодаря своему весу и авторитету служит подкреплением деятельности ООН. По его словам, это ценят многие страны, в том числе Глобального Юга.