МВД озвучило требования к фотографии для паспорта

Министерство внутренних дел России опубликовало подробный перечень критериев, которым должна соответствовать фотография для оформления или замены общегражданского паспорта. В ведомстве уточнили, что снимок может быть выполнен как в цветном, так и в черно-белом варианте, но обязательно должен быть свежим и отражать внешность на день подачи заявления, пишет РИА Новости.

Личные фотографии должны быть идентичны и соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления о выдаче (замене) паспорта, в черно-белом или цветном исполнении, размером 35 x 45 мм с изображением лица без головного убора, — указано в публикации.

Фон требуется исключительно белый, однородный, без теней, посторонних объектов или дефектов. Глаза на снимке должны быть открыты, а волосы не могут их заслонять. Головные уборы не допускаются, за исключением случаев, когда они обусловлены религиозными убеждениями гражданина, но даже тогда они не должны скрывать овал лица. При этом зона фокуса должна охватывать расстояние от подбородка до линии волос и от носа до ушей.

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