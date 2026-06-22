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22 июня 2026 в 09:53

Гознак решил поэкспериментировать с паспортами будущего

В Гознаке начали эксперименты по использованию лазера для защиты паспортов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Гознак начал экспериментировать с новыми лазероактивными материалами, в том числе для заполнения персональных данных в биометрических паспортах, рассказал глава предприятия Аркадий Трачук. По его словам, которые приводит РИА Новости, эксперименты уже дали интересные результаты.

У нас сейчас идут эксперименты по созданию новых лазероактивных материалов. Например, при выдаче биометрического паспорта, на странице с персональными данными информация заполняется при помощи лазера, который активирует материалы, которые есть внутри пленки, — отметил Трачук.

Сейчас информация на странице с данными вносится с помощью лазера, который активирует материалы внутри пленки. Глава Гознака пояснил, что у специалистов ведомства возникла идея применить подобные решения в композитных материалах.

Он выразил надежду, что проект удастся довести до промышленного образца в течение этого года. В случае успеха появится новый материал для выпуска, например, ID-карт.

Ранее МВД России сообщало, что отметки о месте регистрации и воинских обязанностях являются обязательными для внесения во внутрироссийский паспорт. По данным ведомства, эти данные необходимы для ведения гражданского учета.

Власть
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лазеры
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