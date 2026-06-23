Стало известно о начале эксперимента по доступу к «Госуслугам» из-за рубежа Кабмин РФ в июле начнет эксперимент по доступу к «Госуслугам» из-за рубежа

Кабинет министров утвердил параметры экспериментального проекта, который позволит гражданам РФ, находящимся за границей, пользоваться «Госуслугами», соответствующее постановление, регламентирующее сроки, перечень стран и порядок действий, оказалось в распоряжении ТАСС. Кроме того, там указывается, что россиянам позволят оформлять сертификаты электронной подписи.

Эксперимент будет проводиться на мощностях подведомственных МИД хозяйственных учреждений и Россотрудничества в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, ОАЭ, Сербии, Турции и Узбекистане с 1 июля и до конца 2027 года, — говорится в постановлении.

Технологическую функцию по приему и обработке обращений возложат на уполномоченный многофункциональный центр, базирующийся в Нижегородской области. Именно этот МФЦ будет обеспечивать взаимодействие между заявителями и федеральными ведомствами. Координировать весь процесс и контролировать деятельность зарубежных площадок поручено Министерству иностранных дел.

Ранее сообщалось, что «Госуслуги» обновили сервис «Жизненная ситуация», предназначенный для поступления в высшие учебные заведения. К началу приемной кампании 2026 года в сервисе появились новые возможности: теперь можно искать себя в списках абитуриентов по уникальному номеру, а также видеть автоматически загруженные сведения о личных достижениях.