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23 июня 2026 в 09:36

Тело россиянина с перерезанным горлом нашли в Белграде

SHOT: в Белграде найдено тело 20-летнего россиянина с перерезанным горлом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Тело 20-летнего россиянина с резаной раной шеи обнаружено в Белграде, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел в районе Нового кладбища. Мать погибшего прибыла в Сербию и наняла адвоката для глубокого расследования.

По словам женщины, сын не злоупотреблял алкоголем или наркотиками и они общались ежедневно. Друзья молодого человека рассказали, что за два дня до трагедии он познакомился с девушкой с розовыми волосами и провел с ней ночь. На следующий день россиянин заявил, что она украла его кошелек, и отправился искать ее в местный клуб.

Дальнейшие события, по мнению близких, выглядят подозрительно. Без документов молодой человек поселился в соседнем отеле, ходил по коридорам с камнем в руке, который сотрудники пытались изъять. После этого он направился домой, но не дошел — позже его обнаружили мертвым.

Ранее 19-летняя вратарь Исабель Акоста Эрнандес, которую местные СМИ называли восходящей звездой женского футбола, была обнаружена погибшей в мексиканском городе Масатлан. Причины смерти спортсменки, тело которой нашли 9 июня, пока не установлены, и ведется следствие.

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