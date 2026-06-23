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23 июня 2026 в 10:25

Россияне скупают «плацебо для двигателя», чтобы снизить расход топлива

В России в 2,5 раза вырос спрос на присадки для снижения расхода топлива

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В России резко вырос спрос на таблетки-присадки для снижения расхода топлива, сообщает Telegram-канал Baza. По данным источника, за последнюю неделю продажи таких средств увеличились в 2,5 раза.

Производители уверяют, что одна таблетка стоимостью 50-80 рублей, рассчитанная на 200 литров бензина, якобы улучшает сгорание топлива, стабилизирует работу двигателя и даже способна повысить качество АИ-92 до уровня АИ-95. При этом опытные автомобилисты, как пишет канал, относятся к подобным заявлениям скептически.

Многие и вовсе называют такие добавки «плацебо для двигателя». В публикации говорится, что неправильный подбор и использование дополнительных присадок нередко приводит к проблемам с автомобилем, например, выходу из строя форсунок.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о введении временных ограничений на продажу топлива. По его словам, на АЗС заправка топлива будет осуществляется только в бак автомобиля. Кроме того, продолжил губернатор, вводятся ограничения по литражу: 40 литров — бензин, 80 литров — дизельное топливо.

Общество
АИ-92
Аи-95
бензин
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