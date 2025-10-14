На независимых заправках в российском регионе закончился бензин В Новосибирской области независимые АЗС остановили продажу бензина АИ-92 и АИ-95

Независимые автозаправочные станции в Новосибирской области приостановили продажу бензина марок АИ-92 и АИ-95 из-за полного отсутствия запасов, сообщил «Сиб.фм» президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких. По его словам, топливо поступает в регион малыми партиями и реализуется сразу после доставки.

Все участники нашей организации независимых нефтетрейдеров, кроме «Энергии» и «Газоайла», прекратили продажу бензина марок АИ-92 и АИ-95. Дизельное топливо есть, но это уже остатки: хранилища практически пустые. Фактически идет торговля с колес: поставляемое топливо не идет на нефтебазы, а сразу развозится по АЗС для реализации, — сказал Лацких.

Он уточнил, что заправочные сети ожидают поступления новых партий топлива из соседних регионов. Однако из-за роста закупочных цен бензин может подорожать после возобновления поставок.

Ранее президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил ввести потолок цен на топливо на автозаправках в России. С такой инициативой он обратился к главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому. Механизм контроля предлагается рассчитывать с помощью ценового индекса, чтобы цена на топливо не превышала среднюю по региону с учетом инфляции.