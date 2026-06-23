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23 июня 2026 в 10:49

Украине напомнили о роли Польши после «космической наглости» Зеленского

Bloomberg: сегодня Украина полностью зависит от Польши в вопросе выживания

Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
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Взаимоотношения Киева с Варшавой могут ухудшиться настолько, что Украина в итоге лишится поддержки одного из своих важнейших союзников, написал колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион. По его словам, украинцы почти полностью зависят от Польши.

Украина не может позволить себе нажить врага в лице современной Польши, позволить себе жесты, которые безусловно оттолкнут от нее важного союзника, — считает колумнист.

Чемпион напомнил, что Польша остается единственным надежным маршрутом для поставок оружия, товаров и перевозки людей. Он также добавил, что Варшава может заблокировать возможное вступление Украины в Евросоюз.

Ранее депутат Европарламента от Варшавы Ева Зайончковская-Герник заявила, что президент Владимир Зеленский порочит всю Украину. Политик назвала заявления и действия украинского лидера «космической наглостью и грубостью» по отношению к стране, благодаря помощи которой он остается в кресле президента.

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