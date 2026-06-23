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23 июня 2026 в 10:26

Ушаков раскрыл, как в Кремле воспринимают ситуацию вокруг Армении

Ушаков: Россия видит атаку на интеграционные объединения в ситуации с Арменией

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Александр Казаков/РИА Новости
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В Кремле воспринимают ситуацию вокруг Армении как попытку нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует Россия, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что враждебные силы пытаются насадить представления о том, что многовековые отношения двух народов можно пересмотреть, передает РИА Новости.

Мы видим настойчивые попытки приверженцев порядка, основанного на правилах нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует непосредственно наша страна. При этом насаждаются иллюзорные представления о том, что историю и географию народов, которые веками жили рядом, всегда помогали друг другу, можно пересмотреть, — отметил Ушаков.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что слова в Ереване о намерениях развивать отношения с Москвой не соотносятся с шагами армянского правительства. По словам представителя внешнеполитического ведомства, страна однозначно стремится в ЕС.

Прежде пресс-служба делегации ЕС в Армении сообщила, что Еврокомиссия выделила Армении €34 млн (более 2,8 млрд рублей) для смягчения последствий торговых ограничений, введенных Россией в отношении армянской продукции. Эта финансовая помощь является первым траншем комплексного пакета поддержки, который был анонсирован главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

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Юрий Ушаков
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