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23 июня 2026 в 10:33

Россия выяснила, кто приказал атаковать автобус с детьми в Брянской области

СК РФ назвал имена военных ВСУ, приказавших атаковать автобус в Брянской области

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Командир сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник Главного управления разведки украинского минобороны Олег Иващенко причастны к атаке на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в пресс-релизе. Следователи также установили непосредственных исполнителей теракта.

Следствием установлена причастность к совершению указанного преступления <...>, обеспечивших целенаведение и отдавших незаконный приказ об атаке гражданских транспортных средств на российской территории, — заявила Петренко.

В отношении военных ВСУ вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых по статье о теракте, повлекшем за собой гибель человека. Следственные органы начали процедуры по объявлению фигурантов в международный розыск и их заочного ареста.

Ранее исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что удар беспилотника по автобусу с детьми в Брянской области мог быть направлен на провокацию Минска и втягивание Белоруссии в конфликт. Она напомнила, что в результате атаки погибла сопровождавшая группу беременная женщина.

До этого политолог Юрий Светов выразил мнение, что Белоруссия будет укреплять обороноспособность и готовиться к эскалации. По его словам, Минск и Москва осознают, что доказать целенаправленную атаку Киева именно по белорусским гражданам крайне сложно.

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