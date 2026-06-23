Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и фурой

Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и фурой Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и фурой на Кубани

В Краснодарском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и большегрузного автомобиля, в результате которого травмы различной степени тяжести получили семь человек, сообщили ТАСС в ГУ МВД по регионе. Среди пострадавших в аварии числятся трое несовершеннолетних детей.

На автодороге Краснодар — Кропоткин 46-летний водитель большегруза Volvo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирской «Газелью» под управлением 30-летнего мужчины, — уточнили в веддомстве.

Ранее на железнодорожном переезде в Псковской области произошло ДТП с участием фуры и тепловоза. Грузовой автомобиль выехал на пути на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с локомотивом. В результате столкновения произошел сход колесных пар и возгорание секции тепловоза.

До этого сообщалось, что шесть машин попали в аварию на трассе М-9 в Московской области. В результате столкновения пострадали три человека. Уточнялось, что среди пострадавших есть ребенок.