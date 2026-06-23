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23 июня 2026 в 11:20

Российский город подвергся ракетному обстрелу

Город Алексеевка в Белгородской области попал под ракетный обстрел ВСУ

Фото: Социальные сети
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В Белгородской области под ракетный обстрел ВСУ попал город Алексеевка, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. По его информации, на территории местного предприятия после удара вспыхнул пожар, который затем удалось оперативно потушить.

Город Алексеевка подвергся ракетному обстрелу. В результате прилета боеприпасов на территории предприятия произошло возгорание, которое было ликвидировано пожарными расчетами. Кроме того, повреждена кровля частного дома, — говорится в сообщении.

Вместе с тем в селе Новая Таволжанка после атак FPV-дронов выбило окна, повреждены крыши, фасады и заборы нескольких домов, один из них сгорел в пожаре. В городе Шебекино дрон атаковал микроавтобус, также посечены остекление и фасад частного дома.

Накануне губернатор Александр Гусев сообщал, что силы ПВО ликвидировали несколько высокоскоростных воздушных целей в небе над Воронежем. По его словам, трое человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа. Кроме того, повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей.

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