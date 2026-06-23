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23 июня 2026 в 11:40

Диетолог назвала безопасную дозу растворимого кофе

Диетолог Вахрушева: в день можно пить до двух чашек растворимого кофе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В день людям без хронических заболеваний можно выпивать до двух чашек растворимого кофе, рассказала Angarsky диетолог Ольга Вахрушева. Она отметила, что при производстве растворимого кофе может образовываться акриламид, но его содержание находится в допустимых пределах.

Здоровому человеку не обязательно полностью отказываться от растворимого кофе — безопасной нормой можно считать одну или две чашки в день при отсутствии противопоказаний, — рассказала Вахрушева.

Диетолог подчеркнула, что ограничить растворимый кофе стоит людям с заболеваниями ЖКТ, повышенной чувствительностью к кофеину, нарушениями сна, артериальной гипертензией и беременным. По ее словам, избыточное потребление напитка, особенно с сахаром и сливками, может негативно сказаться на здоровье.

Ранее ботаник Дмитрий Юровский рассказал, что травяные пряные чаи не рекомендуется пить людям с обострением заболеваний ЖКТ. Он отметил, что напитки с тимьяном нежелательно употреблять людям при гипофункции щитовидной железы или гломерулонефрите.

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