Лавров ответил на дерзкий выпад Зеленского в адрес Белоруссии МИД России: Москва в случае необходимости примет все меры для защиты Белоруссии

Слова президента Украины Владимира Зеленского о «наведении порядка» в Белоруссии являются хамством и попыткой втянуть Минск в конфликт, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в рамках 12-го «посольского круглого стола» в Дипломатической академии МИД РФ. Он подчеркнул, что Москва готова предпринять весь комплекс мер по договору для защиты Союзного государства, передает РИА Новости.

В случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность Союзного государства, — сказал Лавров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул президенту Белоруссии Александру Лукашенко ультиматум, обвинив Минск в размещении военной техники, которая, по его словам, используется для корректировки огня по Украине.

Позже военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что Россия может нанести удар по Евросоюзу, если Украина попытается атаковать Белоруссию. По его словам, Зеленский намеренно оскорбляет белорусского лидера Александра Лукашенко с целью спровоцировать ответную реакцию.