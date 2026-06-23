«Прилив новых сил»: в ОП России раскрыли ожидания от смены состава Новиков: Общественная палата России в девятом составе обновилась почти на треть

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков охарактеризовал Общественную палату РФ как квинтэссенцию гражданского общества, объединяющую представителей всех регионов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, 40 членов палаты назначаются лично главой государства.

Общественная палата РФ — это такая квинтэссенция. Здесь представители всех регионов и основных направлений работы гражданского общества. Кроме того, есть президентская квота — 40 членов палаты делегированы главой государства. ОП в девятом составе обновилась примерно на треть, [произошел] такой прилив новых сил, — отметил Новиков.

Одним из главных устоявшихся проектов ОП остается общественный контроль за выборами на федеральном и региональном уровнях, уточнил он. Особое внимание в этом году будет уделено предстоящей избирательной кампании по выборам в Госдуму.

Общественная палата сформирует корпус наблюдателей, которые будут следить за честностью и прозрачностью волеизъявления, — резюмировал Новиков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ведомство прорабатывает возможность организации выездного и досрочного голосования на выборах в Госдуму за рубежом. Речь идет о странах с наибольшим числом проживающих россиян и популярных туристических направлениях.