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23 июня 2026 в 12:18

Российская ПВО стерла в пыль более 460 дронов ВСУ и 13 авиабомб

Российские силы ПВО сбили пять ракет Storm Shadow и 462 дрона ВСУ за сутки

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили в зоне СВО 13 авиабомб ВСУ и пять ракет Storm Shadow британского производства, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Кроме того, были ликвидированы 462 украинских беспилотника.

Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиационных бомб, пять крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 462 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил РФ планомерно уничтожают разрозненные группы противника в юго-западной части Константиновки. В течение суток российские бойцы успешно освободили от украинских формирований почти 130 зданий в черте города.

До этого стало известно, что группировка ВСУ в населенном пункте Гавриловка Днепропетровской области была практически уничтожена ударами ФАБ. По словам источника в российских силовых структурах, ключевые рубежи обороны противника на этом участке фронта оказались оголены.

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