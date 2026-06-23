Российские военные дожимают остатки ВСУ на юго-западе Константиновки Российские войска за сутки освободили от ВСУ почти 130 зданий в Константиновке

Российские военнослужащие планомерно уничтожают разрозненные группы противника в юго-западной части Константиновки, сообщили в Минобороны России. Всего в течение суток Вооруженные силы РФ успешно освободили от украинских формирований почти 130 зданий в черте города. По данным ведомства, потери противника на данном участке фронта за прошедшие сутки составили почти сотню солдат.

ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии, три квадроцикла, станцию радиоэлектронной борьбы, 29 наземных робототехнических комплексов и 22 пункта управления беспилотными летательными аппаратами, — уточнили в министерстве.

Ранее жительница Константиновки Виктория Никитина рассказала, что во время эвакуации российские военные несли ее на руках на протяжении восьми километров. Женщина и ее дочь получили ранения в результате минометного обстрела со стороны ВСУ и не могли передвигаться самостоятельно.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные ведут активные наступательные действия в Константиновке. По его словам, ВС РФ сумели улучшить свои тактические позиции в самом центре города.