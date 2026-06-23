Бойцы ВС РФ спасли беженку из Константиновки после обстрела ВСУ Бойцы ВС РФ восемь километров несли на руках беженку из Константиновки

Жительница Константиновки Виктория Никитина рассказала РИА Новости, что во время эвакуации российские военные несли ее на руках на протяжении восьми километров. Женщина и ее дочь получили ранения в результате минометного обстрела со стороны ВСУ и не могли передвигаться самостоятельно.

Сначала первыми вывели ходячих. Нас непосредственно несли (российские военные. — NEWS.ru) на руках восемь километров. Дочку несли на носилках, потому что ей ногу забинтовали. А меня несли на спине, — поделилась Никитина.

Женщина также рассказала, что до эвакуации видела, как украинские военные убили пятерых мирных жителей, среди которых был ее отец. Она приехала в село Яблоновка, находящееся в 10 километрах от Константиновки, чтобы проведать его.

Ранее заместитель военного коменданта 5-го комендантского полка 51-й армии Артем Якут рассказал, что бойцы группировки войск «Центр» провели эвакуацию пенсионерки и двоих детей из населенного пункта Родинское. Он добавил, что их родителей расстреляли военнослужащие ВСУ.