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23 июня 2026 в 09:08

Бойцы ВС РФ спасли беженку из Константиновки после обстрела ВСУ

Бойцы ВС РФ восемь километров несли на руках беженку из Константиновки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Жительница Константиновки Виктория Никитина рассказала РИА Новости, что во время эвакуации российские военные несли ее на руках на протяжении восьми километров. Женщина и ее дочь получили ранения в результате минометного обстрела со стороны ВСУ и не могли передвигаться самостоятельно.

Сначала первыми вывели ходячих. Нас непосредственно несли (российские военные. — NEWS.ru) на руках восемь километров. Дочку несли на носилках, потому что ей ногу забинтовали. А меня несли на спине, — поделилась Никитина.

Женщина также рассказала, что до эвакуации видела, как украинские военные убили пятерых мирных жителей, среди которых был ее отец. Она приехала в село Яблоновка, находящееся в 10 километрах от Константиновки, чтобы проведать его.

Ранее заместитель военного коменданта 5-го комендантского полка 51-й армии Артем Якут рассказал, что бойцы группировки войск «Центр» провели эвакуацию пенсионерки и двоих детей из населенного пункта Родинское. Он добавил, что их родителей расстреляли военнослужащие ВСУ.

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