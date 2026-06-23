Жители Кузбасса заметили диких медведей рядом с населенными пунктами

В Кузбассе местные жители встретили несколько диких медведей, сообщает VSE42.RU. Животных заметили в четырех километрах от села Красные Орлы в Мариинском округе.

Также еще одного медведя заметили в селе Пархаевка Промышленновского округа. Министерство лесного комплекса и охоты Кузбасса призвало жителей проявлять осторожность при встрече с дикими животными.

Ведомство напомнило, что при встрече с медведями нужно звонить по номеру 112. Также специалисты отметили, что право применять огнестрельное оружие против агрессивных медведей имеет только полицейский.

Ранее сообщалось, что в Московской области рассматривают возможность отстрела бурых медведей на фоне резкого увеличения их популяции. В 2026 году численность этих животных в стране выросла с 200 до 300 тыс. особей из-за отсутствия отлова.