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23 июня 2026 в 12:12

Жители Кузбасса заметили диких медведей рядом с населенными пунктами

Фото: Matthias Bein/dpa/Global Look Press
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В Кузбассе местные жители встретили несколько диких медведей, сообщает VSE42.RU. Животных заметили в четырех километрах от села Красные Орлы в Мариинском округе.

Также еще одного медведя заметили в селе Пархаевка Промышленновского округа. Министерство лесного комплекса и охоты Кузбасса призвало жителей проявлять осторожность при встрече с дикими животными.

Ведомство напомнило, что при встрече с медведями нужно звонить по номеру 112. Также специалисты отметили, что право применять огнестрельное оружие против агрессивных медведей имеет только полицейский.

Ранее сообщалось, что в Московской области рассматривают возможность отстрела бурых медведей на фоне резкого увеличения их популяции. В 2026 году численность этих животных в стране выросла с 200 до 300 тыс. особей из-за отсутствия отлова.

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