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23 июня 2026 в 12:19

Стали известны последствия ударов ВСУ по Запорожской области

Двухлетний ребенок пострадал при атаке украинских дронов по Запорожской области

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В результате атаки ВСУ по населенным пунктам Запорожской области осколочные ранения получил двухлетний ребенок, написал губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. Девочка была ранена при ударе украинских дронов по селу Ивановка. Губернатор отметил, что ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

Реанимационным автомобилем ребенок доставлен в Мелитопольскую областную больницу, где наши специалисты борются за ее жизнь, делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние ребенка, — отметил он.

В городе Васильевка был ранен местный житель, мужчина 1958 года рождения. Ему уже оказывается необходимая медицинская помощь на месте происшествия. В Энергодаре в результате удара погиб сотрудник городской службы благоустройства. Губернатор пообещал его семье необходимую поддержку.

Утром 23 июня в Минобороны России сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 143 украинских беспилотника над регионами РФ. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей. Также ВСУ пытались атаковать Ставропольский край, Краснодарский край, Крым, Адыгею и акватории Азовского и Черного морей.

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