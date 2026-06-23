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23 июня 2026 в 07:44

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 143 БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 143 украинских БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 143 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей. Также ВСУ пытались атаковать Ставропольский край, Краснодарский край, Крым, Адыгею и акватории Азовского и Черного морей.

В течение ночи в период с 20.00 мск 22 июня до 7.00 мск 23 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Утром 22 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 301 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей. При этом утром 21 июня сбили 239 украинских беспилотников над регионами России.

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