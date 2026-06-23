Сотрудник городской службы благоустройства погиб при атаке ВСУ на Энергодар, заявил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, мужчина погиб во время выполнения своей ежедневной работы.

В городе Энергодаре в результате вражеского удара погиб сотрудник городской службы благоустройства, который просто выполнял свою ежедневную работу. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего, им будет оказана вся необходимая поддержка, — сказано в сообщении.

Утром 23 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 143 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей. Также ВСУ пытались атаковать Ставропольский край, Краснодарский край, Крым, Адыгею и акватории Азовского и Черного морей. Утром 22 июня стало известно о 301 сбитом БПЛА, в ночь на 21 июня ликвидировали 239 украинских беспилотников.