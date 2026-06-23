На Запорожской АЭС раскрыли, от чего зависит включение ЛЭП Яшина: ЗАЭС готова включить ЛЭП «Днепровская» после ремонта

Запорожская АЭС полностью подготовилась к включению восстановленной в рамках локального режима тишины линии электропередачи «Днепровская», сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Фактическое начало энергоснабжения станции напрямую зависит от того, когда украинская сторона приступит к подаче напряжения, сообщает ТАСС.

Ремонтно-восстановительные операции на линии электропередачи «Днепровская» были завершены вечером 21 июня. Станция готова к работе по линии «Днепровская». В настоящее время мы ожидаем подачи напряжения на линию. Сроки ее фактического ввода в работу зависят именно от этого фактора. Как только напряжение будет подано, линия сможет быть задействована для энергоснабжения станции, — сказала Яшина.

Ранее пресс-служба Минэнерго региона сообщила, что высокий риск повторных ударов Вооруженных сил Украины в Запорожской области делает сложным восстановление энергоснабжения. По данным ведомства, ВСУ ежедневно наносят удары по региональной энергетической инфраструктуре.

До этого Яшина сообщила, что Энергодар остается без электроснабжения, в районе города-спутника Запорожской атомной электростанции сохраняется высокая активность атак со стороны украинской армии. Она добавила, что украинские дроны поджигают растительность вокруг населенного пункта и создают риски для распространения возгораний в городе.