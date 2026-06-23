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23 июня 2026 в 09:45

В Запорожье раскрыли, как ВСУ мешают ремонту региональной энергосистемы

Минэнерго: риск новых ударов мешает ремонту энергосистемы Запорожья

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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Высокий риск повторных ударов Вооруженных сил Украины в Запорожской области делает сложным восстановление энергоснабжения, сообщила в МАКСе пресс-служба Минэнерго региона. По данным ведомства, ВСУ ежедневно наносят удары по региональной энергетической инфраструктуре.

Противник ежедневно наносит массированные удары по энергетической инфраструктуре региона. Повреждения настолько серьезны, что система не выдерживает нагрузок, и отключения происходят по всему региону. В этих условиях энергетики работают на пределе человеческих возможностей. Они прикладывают максимум усилий, рискуя жизнью под постоянной угрозой атак БПЛА, чтобы восстановить подачу электричества. Работы ведутся круглосуточно, но высокий риск повторных ударов делает процесс восстановления крайне сложным и непредсказуемым, — заявили в Минэнерго Запорожской области.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что Энергодар остается без электроснабжения, в районе города-спутника Запорожской атомной электростанции сохраняется высокая активность атак со стороны украинской армии. Она добавила, что украинские дроны поджигают растительность вокруг населенного пункта и создают риски для распространения возгораний в городе.

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