Названо природное явление, которое будет все чаще происходить в России

Названо природное явление, которое будет все чаще происходить в России Синоптик Шувалов: смерчи будут чаще происходить в России из-за изменения климата

В будущем смерчи будут чаще происходить в России в связи с изменением климата, заявил в беседе с Lenta.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он уточнил, что предсказать, в каком конкретно районе будет наблюдаться это природное явление, практически невозможно.

Можно указывать именно на потенциальную возможность, на вероятность ситуации, которая может привести к формированию смерчей на основании некоторых коэффициентов. Это чрезвычайное происшествие, но, наверное, имеет смысл говорить о том, что потенциальная возможность подобного рода чрезвычайных происшествий в течение времени по мере изменения климата возрастает, — подчеркнул Шувалов.

Он отметил, что это природное явление уже наблюдается в средней полосе страны каждый год. Более того, за условные 12 месяцев смерчи фиксируют неоднократно.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области прошел мощный торнадо, повреждены десятки домов и автомобилей. Сильный смерч сопровождался ливнем и градом. Стихия срывала кровли с домов, валила деревья и рвала линии электропередачи. Из-за этого у части жителей пропал свет.