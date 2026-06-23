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23 июня 2026 в 12:16

Покоривший Эверест на руках параспортсмен обратился к ветеранам СВО

Член ОП РФ Набиев: бойцы после возвращения с СВО не должны потерять смысл жизни

Рустам Набиев Рустам Набиев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Очень важно помогать ветеранам специальной военной операции адаптироваться, заявил член общественной палаты России, параспортсмен, первый в истории человек, покоривший Эверест на руках Рустам Набиев в ходе пресс-подхода в Госдуме. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, военные не должны потерять смысл жизни, а понять, что она продолжается.

Я сам, как бывший военный, который прошел эти испытания, конечно хотел бы поработать с участниками СВО, которые сейчас находятся в военном госпитале с различными травмами. Очень важно им помогать. Жизнь не заканчивается, с инвалидностью можно прекрасно жить, заниматься делом и даже подниматься в горы, — подчеркнул Набиев.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что бойцы СВО, получившие инвалидность в течение трех месяцев после увольнения, смогут однократно подать заявление на социальные услуги и выплаты. По его словам, помощь будет оказана с первого числа следующего месяца после подачи заявки.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что авиаперелеты необходимо включить в перечень федеральных льгот для участников СВО и ветеранов боевых действий. По его словам, соответствующие обращения организация направила в Госдуму, Росавиацию и Минтранс РФ.

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