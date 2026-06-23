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23 июня 2026 в 12:14

В Минобороны рассказали о происходящем в Красном Лимане

ВС России зачистили 52 здания в Красном Лимане в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Российские военные заняли пять опорных пунктов противника и зачистили 52 здания в населенном пункте Красный Лиман, сообщили в Минобороны РФ. По информации оборонного ведомства, штурмовые отряды 25-й армии продолжают вести наступление и уничтожать разрозненные подразделения ВСУ.

Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 52 здания, — сообщили в ведомстве.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Юрий Контробай Любое подтвердил, что сопротивление со стороны ВСУ в Красном Лимане потеряло смысл, поэтому многие солдаты пытаются бросить позиции. По его словам, командование украинских войск не помогает, а только усугубляет их положение.

До этого появилась информация, что из роддома в подконтрольном ВСУ Славянске вывозят оборудование в Харьковскую область. Сообщалось, что само здание будет использовано украинскими военными в качестве склада и пункта временной дислокации.

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