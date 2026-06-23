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23 июня 2026 в 10:13

Пленный боец рассказал о плачевном положении ВСУ в Красном Лимане

Пленный боец ВСУ заявил о полном контроле ВС России над Красным Лиманом

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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Любое сопротивление со стороны ВСУ в Красном Лимане потеряло смысл, из-за чего многие солдаты пытаются бросить позиции, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Юрий Контробай. По словам задержанного пехотинца, подразделения украинской армии несут серьезные потери и массово отступают под натиском наступающих сил, передает РИА Новости.

Это все равно как с подушками бросаться на амбразуру, смысла не вижу. Поэтому очень многие ребята, понимая это, начинают покидать свои позиции и правильно делают, кстати, — подчеркнул Контробай.

Пленный добавил, что для украинских военных самостоятельный отход с передовой остается едва ли не единственным способом сохранить жизнь. Командование ВСУ абсолютно никак не помогает заблокированным в городе подразделениям, а лишь усугубляет их и без того критическое положение.

Отправляя солдат на позиции в западную часть Красного Лимана, офицеры выделили им крайне скудный продуктовый паек и всего по четыре магазина с патронами без гранат, добавил Контробай. В итоге брошенные руководством военнослужащие были вынуждены пить дождевую воду из котлована, пока не попали в плен.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные ведут активные наступательные действия в Константиновке. По его словам, ВС РФ сумели улучшить свои тактические позиции в самом центре города.

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