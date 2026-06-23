Юрист дала советы, как добиться компенсации за травму из-за дверей в метро Юрист Прокофьева: компенсацию за травму в метро можно получить через суд

В случае если человек травмировался из-за дверей в метро, он может добиться компенсации через суд, заявила в беседе с РИАМО юрист Снежана Прокофьева. При этом получить выплату можно и в несудебном порядке, например, если обратиться с претензией в адрес Московского метрополитена.

Получить компенсацию можно, но все зависит от того, чья вина. Если вина самого пассажира и метрополитен сможет это доказать, например, человек после предупреждения «Осторожно, двери закрываются» вбежал в вагон и из-за этого его прижало, то компенсацию получить не удастся. При этом сейчас судебная практика достаточно позитивная. Даже если вред здоровью был причинен из-за того, что вас толкнул другой пассажир, суды нередко взыскивают компенсацию с метрополитена, поскольку он обязан обеспечивать безопасность на всей своей территории, — отметила Прокофьева.

Эксперт посоветовала приложить к претензии в адрес метрополитена документы — акт о произошедшем, который составляется непосредственно на месте инцидента, и бумаги, подтверждающие причинение вреда здоровью. В случае, если сторона откажется принять требования пострадавшего, он может пойти в суд с иском о возмещении вреда, причиненного здоровью, и о компенсации морального вреда.

Ранее юрист Ангелина Баканова заявила, что в случае если человек отравился уличной едой, он вправе требовать от продавца полного возмещения расходов на лечение и компенсации морального вреда — для этого нужно обратиться в суд и Роспотребнадзор. Последнее ведомство проведет внеплановую проверку торговой точки и зафиксирует нарушения санитарных требований.