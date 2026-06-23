Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 июня 2026 в 12:09

Юрист дала советы, как добиться компенсации за травму из-за дверей в метро

Юрист Прокофьева: компенсацию за травму в метро можно получить через суд

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В случае если человек травмировался из-за дверей в метро, он может добиться компенсации через суд, заявила в беседе с РИАМО юрист Снежана Прокофьева. При этом получить выплату можно и в несудебном порядке, например, если обратиться с претензией в адрес Московского метрополитена.

Получить компенсацию можно, но все зависит от того, чья вина. Если вина самого пассажира и метрополитен сможет это доказать, например, человек после предупреждения «Осторожно, двери закрываются» вбежал в вагон и из-за этого его прижало, то компенсацию получить не удастся. При этом сейчас судебная практика достаточно позитивная. Даже если вред здоровью был причинен из-за того, что вас толкнул другой пассажир, суды нередко взыскивают компенсацию с метрополитена, поскольку он обязан обеспечивать безопасность на всей своей территории, — отметила Прокофьева.

Эксперт посоветовала приложить к претензии в адрес метрополитена документы — акт о произошедшем, который составляется непосредственно на месте инцидента, и бумаги, подтверждающие причинение вреда здоровью. В случае, если сторона откажется принять требования пострадавшего, он может пойти в суд с иском о возмещении вреда, причиненного здоровью, и о компенсации морального вреда.

Ранее юрист Ангелина Баканова заявила, что в случае если человек отравился уличной едой, он вправе требовать от продавца полного возмещения расходов на лечение и компенсации морального вреда — для этого нужно обратиться в суд и Роспотребнадзор. Последнее ведомство проведет внеплановую проверку торговой точки и зафиксирует нарушения санитарных требований.

Общество
травмы
юристы
транспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Линия нацистов»: военэксперт о смене тактики ВСУ при атаках на Россию
В Воронежской области массово гибнут пчелы и пасеки
Лавров объяснил, чем гордятся в Европе
«Вот вам свобода слова»: Лавров об отказе Politico в публикации статьи
Вандалы разгромили кладбище в Нижегородской области
Приставы сняли с Митрошиной электронный браслет
Норвежского хоккеиста исключат из сборной после перехода в российский клуб
Врач рассказала, как определить хантавирус у детей
Спасение артиста Большого театра из Москвы-реки попало на видео
«Им плевать на святое»: Прилепин об атаках ВСУ и системной жестокости Киева
Россиянам рассказали о новых трендах в страховании
Сотрудник городской службы благоустройства погиб при атаке ВСУ
Ситуация в аэропортах России сегодня, 23 июня: отмены, задержки на вылет
Названо природное явление, которое будет все чаще происходить в России
Стали известны последствия ударов ВСУ по Запорожской области
Российская ПВО стерла в пыль более 460 дронов ВСУ и 13 авиабомб
Российские ракеты обрушились на украинскую топливную энергетику
Покоривший Эверест на руках параспортсмен обратился к ветеранам СВО
Лавров назвал иностранного президента «фюрером»
Подросток с молотком и ножом напал на пенсионерку
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.