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23 июня 2026 в 11:18

Юрист объяснил, какое наказание ждет за подделку медсправок

Юрист Горелов: за подделку медсправок предусмотрена уголовная ответственность

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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За подделку медсправок в России предусмотрена уголовная ответственность, рассказал Авторадио юрист Алексей Горелов. Он отметил, что речь идет о документах, подтверждающих отсутствие опасных заболеваний.

То есть даже по первой части это у нас срок до трех лет, а штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей. Часто будет квалифицироваться как группа лиц, то тут уже срок идет ограничения свободы от двух до четырех лет и штраф от 800 тыс. рублей до 1,5 млн рублей, — рассказал Горелов.

Юрист подчеркнул, что более строгое наказание предусмотрено, если поддельные документы привели к массовому заражению людей. По его словам, такое ужесточение правил должно приостановить неконтролируемый поток трудовых мигрантов.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что билеты «банка приколов» могут быть использованы злоумышленниками для обмана граждан. Так он прокомментировал предложение ЦБ РФ и Госдумы ввести запрет на сувенирные купюры.

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