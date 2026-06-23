Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 июня 2026 в 12:25

Россиянам рассказали о новых трендах в страховании

Страховой эксперт Новиков: защита от афер с жильем набирает популярность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В России набирает популярность титульное страхование жилья, рассказал 360.ru страховой эксперт Илья Новиков. Он отметил, что такой документ позволяет оформлять право собственности на недвижимость при покупке.

На объект недвижимости могут найтись другие наследники, которые опротестуют эту сделку. Могут образоваться какие-то непредвиденные юридические тонкости и формальности, — объяснил Новиков.

Страховой эксперт подчеркнул, что еще одной популярной услугой становится страхование от невыезда на отдых. По его словам, еще несколько лет информации об использовании таких услуг практически не было.

Ранее юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов рассказал, что компенсация последствий встречи с акулой входит в дополнительное страхование туристов, которое туроператор обязан предложить перед поездкой. Однако, по его словам, делают это не все туроператоры.

Общество
страхование
недвижимость
путешествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Линия нацистов»: военэксперт о смене тактики ВСУ при атаках на Россию
В Воронежской области массово гибнут пчелы и пасеки
Лавров объяснил, чем гордятся в Европе
«Вот вам свобода слова»: Лавров об отказе Politico в публикации статьи
Вандалы разгромили кладбище в Нижегородской области
Приставы сняли с Митрошиной электронный браслет
Норвежского хоккеиста исключат из сборной после перехода в российский клуб
Врач рассказала, как определить хантавирус у детей
Спасение артиста Большого театра из Москвы-реки попало на видео
«Им плевать на святое»: Прилепин об атаках ВСУ и системной жестокости Киева
Россиянам рассказали о новых трендах в страховании
Сотрудник городской службы благоустройства погиб при атаке ВСУ
Ситуация в аэропортах России сегодня, 23 июня: отмены, задержки на вылет
Названо природное явление, которое будет все чаще происходить в России
Стали известны последствия ударов ВСУ по Запорожской области
Российская ПВО стерла в пыль более 460 дронов ВСУ и 13 авиабомб
Российские ракеты обрушились на украинскую топливную энергетику
Покоривший Эверест на руках параспортсмен обратился к ветеранам СВО
Лавров назвал иностранного президента «фюрером»
Подросток с молотком и ножом напал на пенсионерку
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.