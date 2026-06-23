Россиянам рассказали о новых трендах в страховании Страховой эксперт Новиков: защита от афер с жильем набирает популярность

В России набирает популярность титульное страхование жилья, рассказал 360.ru страховой эксперт Илья Новиков. Он отметил, что такой документ позволяет оформлять право собственности на недвижимость при покупке.

На объект недвижимости могут найтись другие наследники, которые опротестуют эту сделку. Могут образоваться какие-то непредвиденные юридические тонкости и формальности, — объяснил Новиков.

Страховой эксперт подчеркнул, что еще одной популярной услугой становится страхование от невыезда на отдых. По его словам, еще несколько лет информации об использовании таких услуг практически не было.

Ранее юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов рассказал, что компенсация последствий встречи с акулой входит в дополнительное страхование туристов, которое туроператор обязан предложить перед поездкой. Однако, по его словам, делают это не все туроператоры.