Разбитое лицо, скандальное видео, развод с женой: как живет Дмитрий Дибров

Телеведущего и шоумена Дмитрия Диброва госпитализировали из ночного клуба в Москве, пишут СМИ и Telegram-каналы. Что с ним произошло, чем закончилась история со скандальным видео, почему Дибров развелся с женой?

Как Дибров получил сотрясение мозга в московском клубе

Telegram-канал Mash пишет, что ночью 21 июня телеведущего госпитализировали после падения в клубе Zorka на юге Москвы — шоумен проводил там время вместе с экс-депутатом и светской львицей Ириной Хакамадой — их видели танцующими за диджейским пультом, в клубе выступали диджеи из Израиля, Португалии и Нидерландов.

Как сообщает «Газета.Ru», в какой-то момент 66-летний Дибров не удержался и упал с лестницы. Из клуба его увезли на скорой, медики диагностировали у телеведущего перелом носа, говорится в публикации. Отмечается, что есть подозрения на закрытую черепно-мозговую травму.

Помощник шоумена Петр Иванушко подтвердил, что Дибров находится в больнице, пишет издание «Подъем».

«Да, все верно. Дмитрий случайно поскользнулся и упал. В данный момент он в больнице, но ситуация со здоровьем стабилизирована», — сказал он.

«Пациент у нас госпитализирован в диагностическое отделение № 8. Общее состояние средней тяжести, дыхание самостоятельное», — пишет РИА Новости со ссылкой на больницу.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что за скандал с видеозаписью Диброва, чем кончилось дело

10 ноября 2025 года в соцсетях появилось ставшее скандальным видео, на котором человек, похожий на Дмитрия Диброва, выходит из автомобиля с расстегнутой ширинкой. В машине при этом находилась молодая девушка.

12 ноября юридическая компания из Самары, с которой у Диброва был подписан рекламный контракт, подала на телеведущего в суд из-за «репутационных убытков». Платформа объявила, что разрывает с ним контракт, и потребовала 6 млн рублей компенсации.

Через несколько дней после появления видео Дибров уехал на Бали. Telegram-канал Mash сообщил, что шоумен отменил празднование своего дня рождения в Москве и отмечал его за границей.

В суде Диброва представлял известный адвокат Александр Добровинский. В апреле 2026 года он сообщил, что шоумен выиграл суд с юридической платформой после скандала с расстегнутой ширинкой.

«Я поздравляю с победой Диму и желаю всем недругам, которые разглядывают что-то на просторах интернета, искать расстегнутые брюки не у моих клиентов», — заявил Добровинский.

Почему Дибров развелся с женой, будет ли платить алименты

Скандал с «расстегнутой ширинкой» начался через полтора месяца после развода, который Дмитрий Дибров пережил в сентябре 2025 года. Со своей четвертой женой, моделью Полиной Дибровой (Наградовой), телеведущий прожил в браке 16 лет. У них трое сыновей — Александр (2010), Федор (2013) и Илья (2015).

В шоу «Секрет на миллион» он рассказал, что причиной развода стала измена супруги с миллиардером Романом Товстиком — она сообщила ему об этом во время отдыха на Сейшельских островах. По его словам, услышав об измене, он «сразу же снял обручальное кольцо».

Дмитрий Дибров и Полина Диброва (Наградова) Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Бывшие супруги смогли сохранить хорошие отношения. Диброва рассказала, что решила не подавать на алименты и не испытывает сложностей в новых отношениях.

«Я выбрала себе мужчину, который может справиться с базовыми потребностями», — объявила модель.

Между тем Дмитрий Дибров говорил, что всегда готов принять ее назад.

«Если она вернется, то и секунды думать не буду. Знаешь, никогда не буду попрекать ее этим! Я готов все простить, конечно. Сразу приму ее назад. Никогда не напомню ей тот страшный 2025 год. Приму Полину без лишних разговоров, но уже сделаю кое-какие выводы…» — объявил телеведущий в шоу «Секрет на миллион».

СМИ считают, что у Диброва появилась новая спутница, 43-летняя нутрициолог Екатерина Гусева, с которой они живут вместе и регулярно выходят в свет.

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