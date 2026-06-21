Разбитое лицо, скандальное видео, развод с женой: как живет Дмитрий Дибров

Телеведущего и шоумена Дмитрия Диброва госпитализировали из ночного клуба в Москве, пишут СМИ и Telegram-каналы. Что с ним произошло, чем закончилась история со скандальным видео, почему Дибров развелся с женой?
Как Дибров получил сотрясение мозга в московском клубе
Telegram-канал Mash пишет, что ночью 21 июня телеведущего госпитализировали после падения в клубе Zorka на юге Москвы — шоумен проводил там время вместе с экс-депутатом и светской львицей Ириной Хакамадой — их видели танцующими за диджейским пультом, в клубе выступали диджеи из Израиля, Португалии и Нидерландов.
Как сообщает «Газета.Ru», в какой-то момент 66-летний Дибров не удержался и упал с лестницы. Из клуба его увезли на скорой, медики диагностировали у телеведущего перелом носа, говорится в публикации. Отмечается, что есть подозрения на закрытую черепно-мозговую травму.
Помощник шоумена Петр Иванушко подтвердил, что Дибров находится в больнице, пишет издание «Подъем».
«Да, все верно. Дмитрий случайно поскользнулся и упал. В данный момент он в больнице, но ситуация со здоровьем стабилизирована», — сказал он.
«Пациент у нас госпитализирован в диагностическое отделение № 8. Общее состояние средней тяжести, дыхание самостоятельное», — пишет РИА Новости со ссылкой на больницу.
Что за скандал с видеозаписью Диброва, чем кончилось дело
10 ноября 2025 года в соцсетях появилось ставшее скандальным видео, на котором человек, похожий на Дмитрия Диброва, выходит из автомобиля с расстегнутой ширинкой. В машине при этом находилась молодая девушка.
12 ноября юридическая компания из Самары, с которой у Диброва был подписан рекламный контракт, подала на телеведущего в суд из-за «репутационных убытков». Платформа объявила, что разрывает с ним контракт, и потребовала 6 млн рублей компенсации.
Через несколько дней после появления видео Дибров уехал на Бали. Telegram-канал Mash сообщил, что шоумен отменил празднование своего дня рождения в Москве и отмечал его за границей.
В суде Диброва представлял известный адвокат Александр Добровинский. В апреле 2026 года он сообщил, что шоумен выиграл суд с юридической платформой после скандала с расстегнутой ширинкой.
«Я поздравляю с победой Диму и желаю всем недругам, которые разглядывают что-то на просторах интернета, искать расстегнутые брюки не у моих клиентов», — заявил Добровинский.
Почему Дибров развелся с женой, будет ли платить алименты
Скандал с «расстегнутой ширинкой» начался через полтора месяца после развода, который Дмитрий Дибров пережил в сентябре 2025 года. Со своей четвертой женой, моделью Полиной Дибровой (Наградовой), телеведущий прожил в браке 16 лет. У них трое сыновей — Александр (2010), Федор (2013) и Илья (2015).
В шоу «Секрет на миллион» он рассказал, что причиной развода стала измена супруги с миллиардером Романом Товстиком — она сообщила ему об этом во время отдыха на Сейшельских островах. По его словам, услышав об измене, он «сразу же снял обручальное кольцо».
Бывшие супруги смогли сохранить хорошие отношения. Диброва рассказала, что решила не подавать на алименты и не испытывает сложностей в новых отношениях.
«Я выбрала себе мужчину, который может справиться с базовыми потребностями», — объявила модель.
Между тем Дмитрий Дибров говорил, что всегда готов принять ее назад.
«Если она вернется, то и секунды думать не буду. Знаешь, никогда не буду попрекать ее этим! Я готов все простить, конечно. Сразу приму ее назад. Никогда не напомню ей тот страшный 2025 год. Приму Полину без лишних разговоров, но уже сделаю кое-какие выводы…» — объявил телеведущий в шоу «Секрет на миллион».
СМИ считают, что у Диброва появилась новая спутница, 43-летняя нутрициолог Екатерина Гусева, с которой они живут вместе и регулярно выходят в свет.
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