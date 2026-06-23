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23 июня 2026 в 11:48

«Реальная цель»: Лавров раскрыл, как Запад пытается спасти Зеленского

Лавров: целью Запада является спасение Зеленского под прикрытием переговоров

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Реальной целью Запада является спасение президента Украины Владимира Зеленского под прикрытием переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии ведомства. Министр также отметил, что Запад хочет добиться прекращения огня, чтобы остановить российское наступление и получить передышку, как это было в период минских договоренностей.

Реальная цель Запада под прикрытием требований о переговорах — это спасение режима Зеленского и консервация Украины как плацдарма для продолжения борьбы с Россией. Для этого и хотят добиться немедленного прекращения огня, чтобы остановить российское наступление, вновь, как и в период минских договоренностей, получить передышку, — сказал Лавров.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что Европа не заинтересована в переговорах по Украине. По его мнению, внутренние дискуссии о том, кто будет представлять Европу, свидетельствуют о нежелании наладить диалог.

До этого сообщалось, что участники саммита Евросоюза не определили кандидатуру возможного переговорщика с Россией и не согласовали параметры потенциального диалога. В тексте из 18 пунктов тема дипломатического урегулирования упоминается только один раз.

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